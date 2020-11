Coronavirus, Ricciardi: Non ancora escluso lockdow generale

di lca

Milano, 12 nov. (LaPresse) - Il lockdown generale "non è scongiurato perché dobbiamo valutare gli effetti (delle misure in corso ndr): in molte regioni la situazione sta peggiorando, in altre è stabile. Dobbiamo quindi arrestare il peggioramento e invertire la curva. Soltanto quando saremo certi che ciò avverra potremo trarre delle conclusioni, ma tutti stiamo cercando di evitare il lockdown nazionale: ora stiamo facendo misure proporzionali alla circolazione del virus". Così Walter Ricciardi, consulente scientifico del ministero della Salute, a SkyTg24.

