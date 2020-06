Coronavirus, Ricciardi: In Lombardia bisognerebbe fare più test

di scp

Torino, 10 giu. (LaPresse) - In Lombardia "bisognerebbe testare di più e soprattutto migliorare il sistema di tracciamento domiciliare" perchè "oltre l'80% dei contagi avviene in famiglia. Sono sostanzialmente sotto controllo le fabbriche, abbastanza le residenze sanitarie assistenziali, ma non sono sotto controllo le famiglie". Così Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute e membro del Comitato esecutivo dell'Oms, ad Agorà su Rai3.

