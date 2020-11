Coronavirus, Ricciardi: Gabinetto di guerra, decisioni politiche troppo lente

di scp

Torino, 8 nov. (LaPresse) - "È un gabinetto di guerra". Così Walter Ricciardi, consulente scientifico del ministro della Salute, a 'Che tempo che fa' su Rai3. "Il ministro Speranza recepisce" le raccomandazioni degli scienziati "con una certa serietà e impegno, ma poi va in consiglio dei ministri, in Conferenza Stato-Regioni e le decisioni non vengono prese con la rapidità necessaria", ha aggiunto.

