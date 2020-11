Coronavirus, Ricciardi: Ci vorranno anni perchè mondo esca da pandemia

di scp

Torino, 13 nov. (LaPresse) - "Dobbiamo aspettare che le dichiarazioni in merito ai vaccini fatte a mezzo stampa trovino conferma nelle autorità scientifiche e regolatorie. Potrebbero anche essere annunci iper ottimistici, legati a particolari strategie comunicative. Sicuramente tutto il 2021 sarà un anno dedicato alla battaglia contro il virus, e speriamo che sia soltanto il 2021. Sappiamo per certo che una pandemia finisce quando tutti i paesi del mondo non hanno più casi per 40 giorni: ci vorranno degli anni perché questo accada". Così Walter Ricciardi, consulente del ministro della salute, al Festival della salute globale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata