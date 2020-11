Coronavirus, Ricciardi: A inizio 2021 dovremmo avere almeno 2 vaccini

di scp

Torino, 13 nov. (LaPresse) - "Per i primi mesi del 2021 dovremmo avere almeno due vaccini, forse anche tre o quattro. Questo è un dato già importante, perché significa che avremmo più aziende che possono produrlo e maggiore capacità per la diffusione. Bisognerà anche capire se la loro immunità sia duratura o transitoria". Così Walter Ricciardi, consulente del ministro della salute, al Festival della Salute Globale. "In questo momento - ha aggiunto - sappiamo che il vaccino ha una buona risposta nella popolazione adulta, ma non in quella anziana. Questo sarà già un buon risultato, ma comunque non sufficiente. L'ottimale sarebbe un vaccino che copra tutte le fasce d'età. E quando l'avremo ci metteremo tutto l'anno per tutte le vaccinazioni".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata