Coronavirus, riapertura bar in Lombardia dopo le 18

di lrs

Milano, 26 feb. (LaPresse) - I bar della Lombardia potranno riaprire dalle 18, ma con l'accortezza che il servizio sarà gestito al direttamente al tavolo e non al bancone. "I bar e/o pub che prevedono la somministrazione assistita di alimenti e bevande non sono soggetti a restrizioni e pertanto possono rimanere aperti come previsto per i ristoranti, purché sia rispettato il vincolo del numero massimo di coperti previsto dall'esercizio", si legge sul sito della Regione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata