Coronavirus, Rezza: Regioni 'allerta rossa' ancora in valutazione

di alm/abf

Roma, 4 nov. (LaPresse) - Le cosiddette Regioni 'allerta rossa' dell'emergenza Covid "sono ancora in via di valutazione". Lo sottolinea il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza, durante la conferenza stampa sull'analisi della situazione epidemiologica in Italia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata