Coronavirus, Rezza: Paese non può reggere lockdown per più di 2-3 mesi

di abf

Roma, 24 apr. (LaPresse) - "E' chiaro che un Paese non possa reggere un lockdown per più di 2-3 mesi. Quando la curva scende molto vediamo cosa deciderà la politica, ci sono variabili da tenere in considerazione". Lo afferma Gianni Rezza, epidemiologo e direttore del Dipartimento malattie infettive dell'Istituto superiore di sanità.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata