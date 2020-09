Coronavirus, Rezza: Casi aumentano per settima settimana consecutiva

di lrs

Milano, 18 set. (LaPresse) - "Il numero di casi di Covid-19 nel nostro Paese aumenta per la settima settimana consecutiva". Così Giovanni Rezza, direttore generale della Prevenzione sanitaria del ministero della Salute, in un commento video all'ultimo monitoraggio settimanale realizzato in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità.

