Coronavirus, report: Terapie intensive sotto controllo, ben lontane da saturazione

di scp

Milano, 2 ott. (LaPresse) - Terapie intensive al momento sotto controllo, ben lontane dal raggiungere la saturazione. In media in Italia l'8,17% dei ricoverati per Covid-19 ricorre al setting assistenziale della terapia intensiva. Analizzando il tasso di saturazione dei posti letto di terapia intensiva sui nuovi posti letto attivati post dl 34/2020, la Liguria risulta al 9,3% seguita dalla Sardegna al 8,3% e dalla Campania al 6,4%. Queste regioni, che hanno a oggi il maggior tasso di saturazione dei posti letto di terapia intensiva, avrebbero avuto i seguenti tassi di saturazione considerando i posti letto attivi prima del dl 34/2020: Liguria (14,7%), Sardegna (14,2%) e Campania (10,4%). È quanto emerge dal 22° Instant Report Covid-19, un'iniziativa dell'Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari dell'Università Cattolica di confronto sistematico sull'andamento della diffusione del Sars-COV-2 a livello nazionale. “Al momento non abbiamo indicazioni precise sullo stato di avanzamento dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera ex dl 34/2020 e per questo motivo abbiamo calcolato la saturazione, sia quando i piani saranno a regime, sia rispetto al numero di posti letto pre dl 34. Attualmente – sostiene Americo Cicchetti, professore ordinario di Organizzazione aziendale presso la Facoltà di Economia dell'Università Cattolica, Campus di Roma – la situazione è apparentemente sotto controllo: la maggior parte delle Regioni ha tassi di saturazione (sia pre dl 34 che a regime) nell'intervallo 0-3%. È tuttavia necessario non abbassare la guardia soprattutto in alcune Regioni come Sardegna, Liguria, Campania e Lazio, tutte Regioni che continuano a mostrare incrementi notevoli di contagiati”.

