Coronavirus, report Iss: 225 nuovi focolai in Italia

di lrs

Milano, 13 ago. (LaPresse) - Nella settimana di monitoraggio, che va dal 3 al 9 agosto, "sono stati riportati complessivamente 925 focolai attivi di cui 225 nuovi, entrambi in aumento per la seconda settimana consecutiva". È quanto riporta il report sul coronavirus a cura del ministero della Salute e dell'Istituto superiore di sanità. "Questo - si legge - comporta un forte impegno dei servizi territoriali nelle attività di ricerca dei contatti che si sta dimostrando efficace nel contenere la trasmissione locale del virus come dimostrato da valori di Rt pari o inferiori a 1 nella maggior parte delle Regioni e Province autonome".

