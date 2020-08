Coronavirus, report: Aumentano nuovi casi, segnali di attenzione

di lrs

Milano, 6 ago. (LaPresse) - "Complessivamente il quadro generale della trasmissione e dell'impatto dell'infezione da Sars-Cov-2 in Italia, sebbene non in una situazione critica, mostra sempre più dei segnali che richiedono una particolare attenzione". È quanto si legge nel report settimanale delle Regioni sul coronavirus a cura della cabina di regia. L'incidenza cumulativa (dati flusso Iss) negli ultimi 14 giorni (periodo 20 luglio-2 agosto) è stata di 5.8 per 100.000 abitanti, in aumento rispetto al periodo dal 6 al 19 luglio scorsi. "A livello nazionale, si osserva complessivamente un aumento nel numero di nuovi casi diagnosticati e notificati al sistema integrato di sorveglianza coordinato dall'Istituto superiore di sanità rispetto alla settimana di monitoraggio precedente. L'aumento è soprattutto in persone asintomatiche", si legge ancora.

