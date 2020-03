Coronavirus,Regione Lazio: chiusura negozi alle 19, domenica alle 15

Roma, 17 mar. (LaPresse) - Emanata dalla Regione Lazio l'ordinanza che regolamenta gli orari di apertura degli esercizi commerciali, stabilendo orari limite per le aperture e le chiusure serali e della domenica. Obbligo per i gestori di contingentare gli accessi della clientela, garantire gli spazi interpersonali e sanificare i luoghi di lavoro. No a lunghi spostamenti per andare a fare acquisti.

Questi i nuovi orari di apertura al pubblico previsti dal provvedimento: dal lunedì al sabato: apertura alle ore 8.30 e chiusura obbligatoria di tutti gli esercizi commerciali entro le ore 19.00; la domenica: chiusura obbligatoria di tutti gli esercizi commerciali entro le ore 15.

