Coronavirus, record nuovi casi in Lombardia: +5.035

Aumento record di nuovi casi in Lombardia che registra 5.035 contagi in più nelle ultime 24 ore: ieri il dato era di 3.570. Lo rende noto il ministero della Salute nel bollettino odierno sull'emergenza coronavirus in Italia. Intanto è scontro sul lockdown: il governatore Fontana e il sindaco di Milano Beppe Sala non cedono e insistono sul fatto che per ora non serva. Il consigliere del ministero Walter Ricciardi però avverte: "A Napoli e Milano è necessario".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata