Coronavirus, record di tamponi: 102.959 nelle ultime 24 ore

di lrs

Milano, 2 set. (LaPresse) - Record di tamponi processati in Italia nelle ultime 24 ore a quota 102.959. Lo segnala il ministero della Salute nel bollettino relativo all'andamento del contagio da Covid-19. Ieri ne sono stati processati oltre 30mila in meno, ovvero 81.050 in totale. Sono complessivamente 8.828.868 i tamponi effettuati dall'inizio della pandemia nel nostro Paese.

