Coronavirus, Rasi (Ema): Nel mondo 50mila studi per trovare cura

di mrc

Torino, 9 mag. (LaPresse) - "Complessivamente in tutto il mondo sono stati lanciati circa 50mila studi clinici per studiare una risposta terapeutica alla pandemia da Covid-19. L'Agenzia europea per i medicinali (Ema) aveva lanciato un appello alla centralizzazione delle risorse per evitare l'eccessiva dispersione di energie ma è chiaro che solo qualcuno ci ha ascoltato". Lo ha affermato il direttore esecutivo dell'Ema (Agenzia europea per i medicinali), Guido Rasi, intervenuto questa mattina a Caffè Europa su Rai Radio 1, per fare il punto sull'emergenza sanitaria in corso.

