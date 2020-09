Coronavirus, quasi 20mila tamponi in meno: 87.714 quelli odierni

di lca/mad

Milano, 27 set. (LaPresse) - Sono quasi 20mila in meno i tamponi per Covid-19 eseguiti oggi in Italia: 87.714 quelli odierni contro i 104.387 di ieri.

