Coronavirus, quasi 1.000 nuovi ricoveri in 24 ore: totale 12.997

di mad

Milano, 26 ott. (LaPresse) - Sono quasi mille (991) i nuovi ricoveri per coronavirus in Italia, escluse le terapie intensive, in 24 ore. Lo comunica il ministero della Salute. Attualmente i ricoverati sono 12.997.

