Coronavirus, quarto morto in Italia: è il terzo in Lombardia

di lcl

Milano, 24 feb. (LaPresse) - Terzo decesso in Lombardia per coronavirus. Si tratta di un uomo di 84 anni ricoverato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. E' il quarto decesso in Italia.

