Coronavirus, Protezione civile: Sei le regioni con 0 nuovi casi

di dab

Roma, 7 giu. (LaPresse) - Sono sei le regioni che registrano zero nuovi casi di contagio: Puglia, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Calabria, Molise e Basilicata. Quelle con 1 solo caso riscontrato sono, invece, Veneto, Toscana, Sicilia e Umbria. Stesso numero anche nella Provincia di Trento. Due casi, poi, in Valle d'Aosta, tre a Bolzano e nelle Marche, 4 in Campania. È quanto si legge nei dati della Protezione civile, nel bollettino quotidiano sull'evoluzione dell'epidemia di coronavirus in Italia.

