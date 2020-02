Coronavirus, protezione civile: In ospedale solo se necessario

di ect

Milano, 22 feb. (LaPresse) - "Nell'ambito delle attività messe in campo per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, la collaborazione dei cittadini è fondamentale. Si invita pertanto la popolazione a recarsi nelle strutture sanitarie e ad utilizzare i numeri di emergenza solo se strettamente necessario". Così in una nota la protezione civile.

