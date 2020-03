Coronavirus, protezione civile a Lombardia: Fiera? Mancano attrezzature

di lrs

Milano, 13 mar. (LaPresse) - La protezione civile non ha detto 'no' all'ospedale nell'ex Fiera di Milano, al Mico. Il tema - spiegano dal Dipartimento - è che al momento non sono disponibili le attrezzature (i respiratori, in particolare) che consentano il funzionamento. La protezione civile, secondo quanto si apprende, ha proposto e condiviso con la Regione Lombardia tutte le azioni necessarie per il potenziamento delle strutture già esistenti, nel corso di una riunione tra i tecnici di Palazzo Lombardia e quelli del Dipartimento.

