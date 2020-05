Coronavirus, Protezione civile: 99 nuovi morti, totale 32.007

di lrs

Milano, 18 mag. (LaPresse) - Sono 99 i nuovi morti in 24 ore in Italia per il coronavirus. Il totale dei deceduti, secondo il bollettino della Protezione civile, sale a 32.007.

