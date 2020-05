Coronavirus, Protezione civile: 749 in terapia intensiva, 13 in meno

di lrs

Milano, 18 mag. (LaPresse) - Sono 13 in meno in 24 ore i pazienti di coronavirus in terapia intensiva in Italia, con 749 posti occupati a livello nazionale. Lo segnala la Protezione civile nel bollettino nel giornaliero.

