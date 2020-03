Coronavirus, Protezione Civile: 4.023 in terapia intensiva, 42 in più

di abf

Roma, 31 mar. (LaPresse) - Sono 4.023 le persone in terapia intensiva in Italia per il Covod-19, 42 in più rispetto a ieri. Lo si legge nel bollettino della Protezione Civile.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata