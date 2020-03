Coronavirus, Protezione Civile: 3981 in terapia intensiva, 75 in più

di abf

Roma, 30 mar. (LaPresse) - Sono 75 in più di ieri le persone ricoverate in terapia intensiva in Italia e risultate positive al coronavirus. Il totale è di 3981 unità.

