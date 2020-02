Coronavirus, Protezione civile: 374 casi accertati

di mad

Milano, 26 feb. (LaPresse) - Presso la sede del Dipartimento della Protezione civile proseguono i lavori del Comitato Operativo al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile. Nell'ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, spiega la Protezione civile in una nota, al momento risultano contagiate 374 persone in 9 regioni e in una Provincia autonoma.

Nel dettaglio: i casi accertati di Coronavirus in Lombardia sono 258, 71 in Veneto, 30 in Emilia-Romagna, 3 in Piemonte, 3 nel Lazio, 3 in Sicilia, 2 in Toscana, 2 in Liguria, uno nella Provincia autonoma di Bolzano ed uno nelle Marche. I pazienti ricoverati con sintomi sono 116, 36 sono in terapia intensiva, mentre 209 si trovano in isolamento domiciliare. Una persona è guarita, mentre 12 sono decedute.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata