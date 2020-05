Coronavirus, Protezione civile: 242 morti in più, totale 31.610

di lrs

Milano, 15 mag. (LaPresse) - Sono 242 i nuovi morti in Italia per il coronavirus, con il totale che sale a 31.610. Per i deceduti si segnala un aumento dello +0,8%. È quanto emerge dai dati della Protezione civile. Ieri si è registrata una crescita di 262 vittime rispetto a mercoledì.

