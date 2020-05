Coronavirus, Protezione civile: 224.760 casi totali, +875

di mad

Milano, 16 mag. (LaPresse) - Il totale delle persone che hanno contratto il coronavirus in Italia è di 224.760 con un incremento di 875 nuovi casi in 24 ore, in aumento rispetto ai 789 segnalati ieri. Lo comunica la Protezione civile.

