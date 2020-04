Coronavirus, Protezione civile: 1.795 in terapia intensiva (-68)

di lrs

Milano, 29 apr. (LaPresse) - Sono 1.795 le persone in terapia intensiva in Italia risultate positive al Covid-19. Secondo quanto emerge dal bollettino giornaliero della Protezione civile, il calo rispetto alle 24 ore precedenti è di 68 unità, mentre ieri il decremento era stato di 93 in confronto a lunedì.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata