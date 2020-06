Coronavirus, Protezione civile: -615 attualmente positivi

di dab

Roma, 7 giu. (LaPresse) - Scendono ancora i casi di pazienti positivi al Covid-19. Nelle ultime 24 ore, infatti, si registrano 615 casi in meno: in totale, dunque, è di 35.262. È quanto si legge nei dati della Protezione civile, nel bollettino quotidiano sull'evoluzione dell'epidemia di coronavirus in Italia.

