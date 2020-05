Coronavirus, Protezione civile: -4.370 attualmente positivi

di lrs

Milano, 15 mag. (LaPresse) - Gli italiani attualmente positivi al coronavirus sono 72.070, 4.370 in meno in 24 ore. È quanto emerge dal bollettino giornaliero della Protezione civile, che ieri segnalava una decrescita di 2.017 pazienti assistiti in confronto al giorno precedente.

