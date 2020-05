Coronavirus, Protezione civile: -22 pazienti in terapia intensiva

di lrs

Milano, 7 mag. (LaPresse) - Scende di 22 unità il numero di persone ricoverate in terapia intensiva in Italia e risultate positive al coronavirus. Il totale è di 1.311. I ricoverati con sintomi sono in totale 15.174 e le persone in isolamento domiciliare sono 73.139.

