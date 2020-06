Coronavirus, Protezione civile: -14 in terapia intensiva

di mad

Milano, 17 giu. (LaPresse) - Calano ancora i ricoveri in terapia intensiva legati al coronavirus nel nostro Paese: 14 in meno di ieri. Ora sono in totale 163. Lo comunica la Protezione civile.

