Coronavirus, primo morto in Italia. E' uno dei veneti contagiati, aveva 77 anni

Primo morto da coronavirus in Italia. Si tratta di Adriano Trevisan, 77 anni, di Vo' Euganeo, come il secondo veneto contagiato, un 68enne avventore dello stesso bar della vittima. L'anziano era ricoverato da alcuni giorni all'ospedale di Schiavonia, che sarà svuotato. Su tutti i dipendenti sarà eseguito il tampone. Nessuno dei due malati ha fatto recenti viaggi in Cina, si sta cercando di ricostruire da dove sia partito il contagio. Il governatore del Veneto Zaia ha confermato il decesso e, nell'ordinanza firmata col ministro della Salute Speranza, ha imposto la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche a Vo' Euganeo, comprese quelle religiose. e la chiusura di tutte le scuole. In Veneto i contagiati sono 3: a Padova ricoverato anche un 67enne di Dolo: sarebbe in gravi condizioni.

Oltre ai tre casi allo Spallanzani di Roma (la coppia cinese in via di miglioramento e il ricercatore italiano guarito) ci sono altri 16 contagiati, tutti in Lombardia. L'ultimo un paziente ricoverato da giorni all'ospedale di Cremona

Arrivati a Pratica di Mare 19 degli italiani che erano a bordo della nave Diamond Princess, bloccata in Giappone. Staranno in quarantena alla Cecchignola.

