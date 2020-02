Coronavirus, primo italiano trovato positivo

C'è il primo italiano positivo al coronavirus. Si tratta di uno dei 56 rientrato in patria da Wuhan e messo in quarantena presso la città militare della Cecchignola. Un uomo che, nel pomeriggio, era stato trasportato all'ospedale Spallanzani in buone condizioni generali ma con un modesto rialzo termico ed iperemia congiuntivale. Gli accertamenti sono iniziati subito e, in tarda, serata è arrivato il responso del test che ha dato esito positivo.

Presso l'ospedale romano sono ancora ricoverati anche i due cittadini cinesi, risultati positivi al test una settimana fa. Ma se le loro condizioni cliniche restano invariate con parametri emodinamici stabili e la prognosi tuttora riservata.

