Coronavirus, primo giorno di apertura per piscine e palestre: "E' quasi una rinascita"

Primo giorno di apertura per palestre e piscine dopo oltre due mesi di chiusura forzata a causa della pandemia da coronavirus in quasi tutta Italia. Gli impianti hanno ripreso le proprie attività con regole nuove volte a tutelare la salute di clienti e dipendenti. Due metri di distanza durante l'attività fisica in palestra, 7 mq in piscina. Mascherine per gli istruttori, ma non per i clienti. Ancora chiusi gli impianti di Lombardia e Basilicata. "E' quasi una rinascita, e non solo fisica", spiega un impiegato 62enne che si è recato subito a una piscina di Roma.