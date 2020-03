Coronavirus, primo decesso in Valle d'Aosta

di mad

Aosta, 11 mar. (LaPresse) - La Valle d'Aosta registra la prima vittima legata all'emergenza coronavirus. È quanto si legge nel bollettino della Regione, che oltre al decesso segnala 18 contagiati, di cui 2 ospedalizzati e 16 al loro domicilio. In totale sono stati effettuati 99 tamponi con 19 casi positivi, mentre 47 tamponi sono in attesa di essere esaminati e 213 persone sono in isolamento.

