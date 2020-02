Coronavirus, primo decesso in Emilia-Romagna: era un cittadino lombardo

di scp

Bologna, 26 feb. (LaPresse) - Quattro nuovi casi di positività al coronavirus in Emilia-Romagna, di cui 2 a Piacenza e 2 nella provincia di Modena: si tratta di contagi tutti riconducibili al focolaio lombardo, nessuno di questi è in condizioni critiche. Complessivamente, sale così a 30 il numero dei casi sul territorio regionale: 20 a Piacenza, 4 a Parma, 5 a Modena e 1 a Rimini. Da registrare anche un decesso: il paziente era un cittadino lombardo, un 70enne già affetto da importanti patologie pregresse. Proveniente da uno dei comuni della 'zona rossa' lombarda, era stato ricoverato all'ospedale di Piacenza, poi trasferito in terapia intensiva a Parma. Lo rende noto la Regione Emilia-Romagna.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata