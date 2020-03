Coronavirus, primo caso in Sardegna: uomo ricoverato a Cagliari

di ect

Milano, 2 mar. (LaPresse) - Primo caso di coronavirus in Sardegna. Un uomo ricoverato a Cagliari, secondo quanto si apprende dalla Regione, è risultato positivo. Per la conferma è attesa la verifica dell'Istituto superiore di sanità, a cui è stato inviato il tampone. L'Unità di crisi regionale ha attivato i protocolli per individuare e mettere sotto osservazione i famigliari e le persone entrate in stretto contatto con il paziente.

