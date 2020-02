Coronavirus, primo caso a Milano: è di Sesto San Giovanni al S.Raffaele

Milano, 22 feb. (LaPresse) - Primo caso di coronavirus a Milano. Secondo quanto riferisce Regione Lombardia, si tratta di una persona "residente a Sesto San Giovanni", alle porte della città, ed è "attualmente ricoverato all'Ospedale San Raffaele". Si tratta, spiega ancora Regione Lombardia in una nota, di uno "dei 7 nuovi casi appena confermati rispetto ai 39 già comunicati questa mattina (due dei quali in provincia di Pavia e altrettanti in provincia di Cremona)". Gli altri 6 provengono dalle zone già interessate dall'infezione.

