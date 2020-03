Coronavirus, primo calo accessi terapia intensiva in Lombardia: -6

di lrs

Milano, 31 mar. (LaPresse) - Calano per la prima volta in Lombardia i ricoveri in terapia intensiva in Lombardia. Oggi sono stati 1.324, il dato di ieri è 1.330. Quindi, sei in meno. È quanto emerge dal bollettino della Regione sull'emergenza coronavirus.

