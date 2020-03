Coronavirus, primi due probabili casi di contagio in Valle D'Aosta

di mad

Aosta, 5 mar. (LaPresse) - Sono stati registrati i primi due probabili casi di Covid-19 in Valle d'Aosta. I tamponi sono stati inviati all'Istituto superiore di sanità per la conferma. Lo comunica la Presidenza della Regione, informando che sono risultati positivi i tamponi eseguiti ieri su due pazienti presi in carico dal Servizio sanitario regionale. Le persone risultate positive manifestano sintomatologie lievi.

