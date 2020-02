Coronavirus, primi due casi in Umbria

di scp

Perugia, 28 feb. (LaPresse) - La Direzione regionale alla sanità comunica che in Umbria sono stati riscontrati 2 casi d'importazione di infezione da coronavirus, non riconducibili dunque a focolai locali. Nei giorni scorsi, uno dei due pazienti si è recato in Emilia Romagna mentre l'altro è venuto in contatto a Roma con un residente del comune di Castiglione D'Adda.

