Coronavirus, primario ospedale Bergamo: Disperato bisogno medici

di mrc/vln

Torino, 19 mar. (LaPresse) - "Abbiamo un bisogno disperato di infermieri e medici, ventilatori e dispositivi di protezione". E' uno dei messaggi lanciato in un video su Facebook in inglese del direttore del dipartimento di medicina dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, Stefano Fagiuoli. "Siamo in pieno stato di emergenza - aggiunge - il nostro personale medico lavora senza sosta per combattere questa situazione. Non sappiamo quanto ancora durerà". Fagiuoli lancia poi un altro messaggio alla collettività: "Per cortesia, state a casa".

