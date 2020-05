Coronavirus, presto in produzione test rapido salivare

di scp

Torino, 6 mag. (LaPresse) - "Funziona e sarà presto in produzione il Test rapido salivare (Trs) in grado di rilevare, nell'arco di pochissimi minuti, la presenza del coronavirus: un nuovo strumento diagnostico che, nella fase 2 dell'emergenza, può essere strategico per la riapertura in sicurezza delle attività sociali e produttive". Lo rende noto l'Asst dei Sette Laghi. Il principio di funzionamento è simile a quello del test di gravidanza. Su una piccola striscia di carta assorbente si applica qualche goccia di saliva diluita con una soluzione apposita e da tre a sei minuti si ottiene il risultato: se si forma una banda il soggetto è negativo, se si formano due bande è positivo. Il test è il risultato di un lavoro di squadra dell'Università dell'Insubria e dell'Asst dei Sette Laghi in cui hanno avuto ruoli incisivi il rettore Angelo Tagliabue, professore di odontostomatologia, e Paolo Grossi, infettivologo referente regionale lombardo e ministeriale per l'emergenza Covid-19.

