Coronavirus, preside scuola Codogno: Chiusi fino a martedì

di ect

Milano, 21 feb. (LaPresse) - Rimarrà chiuso fino a martedì l'istituto comprensivo di Codogno (Lodi), a causa dell'emergenza di coronavirus. "Il sindaco ha emanato un'ordinanza chiudendo le scuole per domani, giornata in cui comunque, essendo sabato, non avremmo avuto le lezioni, che sono sospese anche lunedì e martedì per le festività di carnevale. Questo ci dà più tempo per organizzarci e decidere il da farsi", spiega a LaPresse la preside Cecilia Cugini. "Personalmente ho deciso di tenere la scuola completamente chiusa, non solo per le lezioni, ma anche gli uffici e le palestre, che in orario extra scolastico vengono utilizzate da società sportive. Questo in attesa di una rettifica dell'ordinanza del sindaco", continua a LaPresse la dirigente scolastica.

