Coronavirus, preside liceo Codogno: Donna contagiata non insegna da noi

di ect/vln

Milano, 21 feb. (LaPresse) - "Non insegna nel nostro istituto scolastico la donna contagiata da coronavirus". Lo dichiara a LaPresse la preside Valentina Gambarini del liceo 'G. Novello' di Codogno (Lodi). "C'è un normale allarmismo da parte degli studenti e dei loro genitori, alcuni hanno anche telefonato in sede, ma confermo che la signora non lavora nella nostra scuola, assolutamente no", afferma la dirigente scolastica a LaPresse.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata