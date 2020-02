Coronavirus, prefetto Napoli dispone identificazione arrivi a Ischia

di ect

Milano, 23 feb. (LaPresse) - Il prefetto di Napoli, Marco Valentini, ha previsto che le forze dell'ordine dispongano l'identificazione in ambito portuale dei cittadini provenienti dalle Regioni Lombardia e Veneto e diretti all'Isola di Ischia per accertare l'eventuale residenza degli stessi nei Comuni di tali Regioni, già individuati dall'autorità sanitaria, nei quali sussiste un cluster di infezione di virus COVID-19. E' quanto si legge in una nota della prefettura.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata