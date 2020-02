Coronavirus, prefetto Napoli annulla stop sbarchi a Ischia

di ect

Milano, 23 feb. (LaPresse) - Il prefetto di Napoli, Marco Valentini, con proprio provvedimento, ha disposto l'annullamento dell'ordinanza con la quale i sindaci dei Comuni di Ischia avevano disposto “il divieto di accesso" all'isola per i residenti delle Regioni Lombardia e Veneto. "L'annullamento si è reso necessario in ragione dei profili di illegittimità rilevati nell'ordinanza", si legge in una nota della prefettura.

